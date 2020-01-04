ёжик и барин

Бежал по лесной тропинке ёжик и видит, лежит на тропинке медный грошик. А в это самое время мимо проезжал барин. Ежик увидел барина, но не испугался, хотя про него много плохого говорили. Жадный был барин. Всех обижал, всё, что крестьяне зарабатывали, себе забирал. Вот и решил ежик его проучить. Зажал он медный грошик в лапках, спрятал за спину и говорит про себя тихонечко – у меня есть, а у барина нет.

Услышал это барин, не понравились ему слова ежика. Приказал он остановить карету и стал выпытывать у ёжика, это что же у него есть, чего у барина нет. Ежик и говорит, вот барин есть у меня медный пятак, а у тебя такого нет.

Рассердился барин за такие слова и велел кучеру отобрать у ёжика его грошик.

Значит и правда барин, нет у тебя даже медного гроша, раз ты мой отнять хочешь. Барин от таких слов совсем рассвирепел, выбросил грошик подальше в лес. Кричит, забирай себя этот грош, он мне не нужен. А ежик как засмеется над барином, испугался меня барин, поэтому и пятак выбросил подальше. Пойду и всем по дороге буду рассказывать какой трус наш барин .

Тут барин совсем разозлился, выскочил из кареты, подбежал к ежику и кричит, теперь ты узнаешь, как я тебя боюсь. Попытался барин ежика ударить, а он свернулся клубочком, иголки со всех сторон торчат, попробуй его тронь. Ну ты мне еще попадешься, закричал барин, сел в карету и поехал своей дорогой к дому.

А ежик кричит ему вслед и пританцовывает, богатый ты барин, но ума у тебя маловато.

Так проучил ежик жадного барина, и грошик не отдал.

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